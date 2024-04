Panchina Milan | il club pensa alla riconferma di Pioli senza il rinnovo di contratto Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 aprile 2024), la dirigenza deldimaildi: l’Europa League può cambiare le carte Il futuro di Stefanosulladelè ancora incerto, ma con i risultati, più che positivi, che stanno arrivando, la sua permanenza neldi via Aldo Rossi potrebbe essere confermata. Nel 2024, infatti, la formazione rossonera ha letteralmente cambiato marcia e, nelle12 di campionato, il Diavolo non è riuscita a vincere solo in 3 occasioni, pareggiando in due di queste e perdendo solo in una, contro il Monza per 4-2. I rossoneri stanno viaggiando su un ritmo di punti da ...