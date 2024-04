Pallanuoto Moie | nella piscina del Palablù week end di grandi eventi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sabato pomeriggio derby (serie C) Team Marche contro Jesi, domenica pomeriggio le donne (serie B) si giocano il primato ospitando Certaldo VALLESINA, 4 aprile 2024 – Dopo la sosta ritorna lagiocata e nel prossimoend,deldi, ci saranno due incontri che potrebbero valere l’intera stagione. SERIE C uomini Prima giornata del girone di ritorno ed il derby è importante soprattutto per il risultato. All’andata, al Passetto di Ancona, vinse Jesi per 17-9 ma poi laha preso a marciare secondo programma ed ora rincorre a tre lunghezze sui leoncelli. Per la formazione di Vastola (5 vinte e 4 perse), secondo attacco del campionato ma anche una difesa che subisce troppo, l’imperativo è vincere per ...