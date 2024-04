Palladino | «Mio padre ha smesso di fumare dopo il mio primo gol in Serie A»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Raffaelesi è raccontato a tutto tondo in una lunga intervista rilasciata a So Foot in cui ha parlato della sua esperienza nel mondo del calcio, ma anche della sua famigli. La sua ispirazione è stata Guardiola «Di Guardiola ho recuperato i principi del gioco: la ricerca del comando, il fatto di partire da dietro, attaccare con tanti giocatori, essere tecnicamente forti, avere giocatori intelligenti. Direi che c’è questo in comune, poi lui lo fa a livello molto, molto alto e, soprattutto, non credo funzioni copiare tutto. Da una parte devi mettere qualcosa di tuo». Ma non l’unica «Pep non è la mia unica ispirazione. Ho preso tanto da Gasperini e Juric. Per esempio: la capacità della mia squadra di essere in grado di attaccare l’avversario molto in alto. Il cuore del nostro gioco è basato sull’occupazione dello spazio. Quando i giocatori capiscono vedi i ...