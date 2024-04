Palla di fuoco avvistata nei cieli della California | “Non è un Ufo ma spazzatura spaziale cinese” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un bolide luminoso ha attraversato il cielomeridionale nella notte del 2 aprile. La “di” non è passata inosservata, anzi, è stata immortalata in decine di filmati pubblicati sui social: neanche a dirlo, in tanti subito hanno pensato ad un Ufo. In realtà, la scia luminosa, visibile da Sacramento a San Diego, potrebbe essere stata causata dalla caduta di un detrito. Secondo l’astronomo Jonathan McDowell del Centro per l’astrofisica Harvard-Smithsonian, il bolide potrebbe essere il modulo orbitalemissione Shenzhou 15, lanciata dalla Cina lo scorso 22 novembre per portare tre astronauti in orbita sulla stazioneTiangong. Il modulo, del peso di circa 1.500 chili, avrebbe ...