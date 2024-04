Palermo | nuovo blitz antidroga | 195 piante e 20 chili di droga sequestrati | 12 arresti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024dei Carabinieri del Comando Provinciale di, dopo l’operazione della scorsa settimana che aveva portato al sequestro per oltre 25 chilogrammi di stupefacente e 6, altre 12 persone sono finite in manette con un cospicuo sequestro di quasi 200e 20di. La Compagnia di Piazza Verdi, ha arrestato 3 persone tutte ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A Ciaculli, i militari hanno effettuato una perquisizione a casa di un 32enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, rinvenendo una piantagione con 25circa di cannabis e quasi 10 kg di marijuana già ...