Palermo | il caso dell’immobile confiscato alla mafia e occupato abusivamente dall’amico del politico di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tre immobili confiscatie occupati. In due casi le famiglie vengono sfrattate, nel terzo invece l’inquilino abusivo – amico di unlocale – potrà sanare la sua situazione e continuare a vivere nell’appartamento. E’ polemica aper la gestione di tre abitazioni in una palazzina dello Sperone, quartiereperiferia sud orientale della città. Inserite nel bando dell’Agenzia dei beni confiscati alle criminalità organizzata, solo due sono state assegnate a un’associazione. Quella che non è stata opzionata da nessun ente è occupatada un ex compagno di scuola del presidente della II circoscrizione, Giuseppe Federico, esponente di. I due sono talmente amici che ...