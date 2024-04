Palazzetto dello sport di Curti agibile | il sindaco Raiano | “Investiti 80mila euro”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 aprile 2024). Il; i tifosi della Virtus 04 di basket potranno tornare ad assistere alle partite dalle gradinate della struttura. A dare la bella notizia è ilAntonioche afferma: «Dopo importanti lavori strutturali e di adeguamento alle norme di sicurezza, in qualità di presidente della Commissione pubblico spettacolo, con gli esperti dei Vigili del Fuoco di Caserta e dell’Asl Caserta, che ringrazio per la fattiva collaborazione, e con il responsabile dell’Ufficio Tecnico 1, abbiamo firmato il decreto di agibilità che consentirà al pubblico di assistere dal vivo alle partite di basket e a tutte le manifestazioni che si terranno nel nostro Pala. Abbiamo – continua– investito in due ...