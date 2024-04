(Di giovedì 4 aprile 2024) Quasi il 20% degli under 18 italiani preferisce ricevere i soldi dai genitori attraverso unaprepagata: abbiamo provato una di quelle di cui si parla di più sui social, per capiree se vale il prezzo

Paghetta, però senza contante: come funziona la carta PixPay e quanto costa: Una paghetta, appunto. Del resto, anche nel mondo degli adulti l'uso del contante è in continuo calo: secondo dati della Banca d'Italia , l'utilizzo delle banconote è sceso dall'82% delle transazioni ...

Paghetta per i figli, in media è di 54 euro al mese: "Ma datela solo a chi svolge lavoretti": ...che "la paghetta, se usata bene, è uno strumento utile per i bambini per familiarizzare con la gestione del denaro, con il concetto di responsabilità e con quello dell'attesa. Attenzione, però, al ...