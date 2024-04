Paesi Baschi | terribile caduta di Vingegaard | il campione del Tour portato via in ambulanza Tappa interrotta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una tremenda, che ha coinvolto un buon numero di corridori, fra i quali il vincitore degli ultimi duede France, il danese Jonas, ildel Belgio Remco Evenepoel e l'olimponico della cronometro Primoz Roglic, si è verificata nel corso della quartada Etxarri Aranatz a Legutio, al Giro dei. In particolare destano preoccupazione le condizioni di, rimasto a lungo a terra immobile, come riferisce l'edizione online di Marca, prima di essere steso su una barella evia a bordo di un'. Roglic ed Evenepoel sono invece riusciti a rialzarsi, ma il belga è apparso piuttosto dolorante e per lui si ipotizza una frattura a una clavicola. Intanto, al ...

La quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024 è stata neutralizzata (provvisoriamente, almeno per ora) a poco meno di 30 km dall’arrivo in seguito ad una tremenda caduta in discesa che ha coinvolto ... (oasport)

Tremenda caduta di Jonas Vingegaard durante il Giro dei Paesi Baschi . Il ciclista danese è caduto in discesa in una curva verso sinistra, finendo contro un masso. La caduta è... (ilmessaggero)

Vingegaard, terribile caduta per al Giro dei Paesi Baschi: trasportato in ambulanza. Coinvolti anche Evenepoel e Roglic - Tremenda caduta di Jonas Vingegaard durante il Giro dei Paesi Baschi. Il ciclista danese è caduto in discesa in una curva verso sinistra, finendo contro un masso. La caduta è avvenuta nelle prime ...ilmessaggero

C’è stato un grosso incidente al Giro dei Paesi Baschi: sono caduti diversi ciclisti, tra cui alcuni dei migliori al mondo - Giovedì pomeriggio una quindicina di ciclisti è caduta durante la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, un’importante corsa ciclistica che si sta correndo in Spagna in questi giorni. L’incidente è ...ilpost

Tragico incidente al Giro, una cosa mai successa - Nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, una grave caduta ha coinvolto tre dei principali corridori: Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. L’incidente si è verificato in un tratto in ...thesocialpost