(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile 2024 – Dal tramezzo al piccolo soppalco, al divisorio in cartongesso per ricavare un piccolo vano in un locale: sono alcuni fra i lavori che si potranno sanare con ilche sta preparando il Mit. Ildel Mit Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta infatti preparando undi norme per intervenire sulla, così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio.nell’80% delle case Si tratta di una serie di misure che mirano a regolarizzare ledifformità o lestrutturali che interessano, secondo ...

Pacchetto salva-casa allo studio del Mit: condono per piccole irregolarità. Cosa prevede la sanatoria - Roma, 4 aprile 2024 – Dal tramezzo al piccolo soppalco, al divisorio in cartongesso per ricavare un piccolo vano in un locale: sono alcuni fra i lavori che si potranno sanare con il Pacchetto salva-ca ...msn

Salvini vara un nuovo condono edilizio: il Mit prepara un Pacchetto di norme “salva-casa”. Il leghista festeggia: “Altro che obblighi green” - Il governo prepara un nuovo condono edilizio che riguarderà l’80% delle case italiane. Al lavoro è il ministero delle Infrastrutture e trasporti di Matteo Salvini, che sta mettendo a punto un pacchett ...ilfattoquotidiano

Salvini prepara la norma “salva-casa”, altro condono per le irregolarità: salvo l’80% del patrimonio immobiliare - ROMA. Il Mit sta preparando un Pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle Amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore ...ilsecoloxix