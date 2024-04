Ottocento firme contro i bonus per i ritardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ha già raggiunto le 400la petizione lanciata su change.org da Raffaele Specchia e Jessica Deandrea a nome dei pendolari lombardila nuova formula di erogazione delper idei treni regionali. Con delibera 2052, la giunta regionale ha eliminato ilche, dal 2010, veniva accreditato in modo automatico a chi aveva l’abbonamento mensile e annuale, con sconti rispettivamente del 30% e del 10% che venivano erogati in base a un indicatore basato sulla somma dei tempi di ritardo oltre 5 minuti. "Il– si legge nella petizione – è stato sostituito da un indennizzo introdotto a seguito del regolamento europeo 2021/782 , il quale stabilisce l’obbligo di tutele minime anche per gli abbonamenti". Nel cambio, però, i pendolari spiegano di perderci. "Le nuove ...