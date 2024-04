(Di giovedì 4 aprile 2024) La serie “”, in onda su Rai3 la domenica in seconda serata, sta riscuotendo un meritato successo di pubblico

2.550.000 di spettatori nell’ultimo episodio di Smackdown rappresentano un ottimo numero per la WWE che ha dovuto fronteggiare la concorrenza spietata dell’All-Star Game weekend della NBA. ... (zonawrestling)

Tutti in spiaggia per L’ULTIMA scena di MAKARI … a presto! PRIME TIME Nella serata di ieri su Rai1 L’ULTIMA puntata di Màkari 3 con Claudio Gioè ha raccolto 4.386.000 telespettatori e il 24,11% di ... (bubinoblog)

ascolti al top per Jannik Sinner impegnato nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells . Il match contro Jiri Lehecka, in cui l’azzurro ha vinto agevolmente, è stato seguito da una ... (sportface)

Ottimi ascolti per Inimitabili. Dopo D'Annunzio e Marinetti è il turno di Guareschi - che l’hanno premiato con una crescita di ascolti. L’uso attento delle immagini e dei filmati storici – mai decontestualizzati – le riprese effettuate nei luoghi-simbolo della vita dei protagonisti, il ...ilgiornale

Polemiche per Rai 1: punta su presentatori flop o sconosciuti per l'estate, cosa sta succedendo - Qui e là cominciano ad emergere i primi nomi, e sembra che Rai sia a buon punto della fase di pianificazione ... a causa dei bassissimi ascolti, riceverà in premio due trasmissioni televisive che ...libero