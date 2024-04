Ostia | picchia la fidanzata incinta con calci all’addome e le causa un aborto | arrestato un clochard di 29 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) Era lo scorso febbraio quando gli agenti del X distretto Lido, a, hanno fermato un uomo di 29mentre stavando una donna. Pugni, schiaffi e, mentre lei, una cittadina italiana di 23, cercava di sfuggire, senza riuscirsi. Solo l’intervento dei poliziotti, che hannocolui che si scoprirà essere il fidanzato della vittima, hanno evitato che le violenze continuassero. Si tratta di un venezuelano di 29, Moises Carmelo Fernandes, adesso in carcere a Regina Coeli con le accuse di violenze aggravate e interruzione di gravidanza non consensuale. Già, perché la compagna dell’uomo, al momento dell’accaduto, eraal terzo mese: portata subito in ospedale, purtroppo, i medici non hanno potuto che constatare la ...