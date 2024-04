Ostia | picchia la compagna incinta fino a farla abortire | arrestato 29enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024)(Roma), 4 aprile 2024 – Hato laper strada, mentre erano sul lungomare di, e un calcio assestato all’addome ha portato a. Una violenza accaduta a fine febbraio a seguito della quale l’aggressore ha fatto perdere le traccealla scorsa settimana, quando i poliziotti del X Distretto Lido di Roma, lo hanno trovato,e portato in carcere: si tratta di undi origini sudamericane che dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti aggravati e di interruzione di gravidanza non consensuale. Cosa è accaduto La violenza si è verificata la mattina del 22 febbraio, quando i poliziotti sono intervenuti sul Lungomare Paolo Toscanelli per una segnalazione di una ...