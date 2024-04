Oroscopo Paolo Fox venerdì 5 Aprile 2024 | Ariete sentimentale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’diFox per oggi,Aria di cambiamenti: favoriti gli incontri, nuovi progetti per le coppie che si vogliono bene. Toro Oggi è difficile restare a corto di argomenti, troppe responsabilità pesano. Gemelli Le stelle ti favoriscono, particolarmente se desideri cambiare rotta in amore dopo una delusione. Cancro Trova la forza per spezzare la routine. Devi riconquistare la calma, dentro e fuori di te. Leone Le stelle ti proteggono. Oggi una discussione d’amore volgerà a tuo favore. Vergine Ottima capacità di azione. Non pensare troppo al lavoro, cerca di recuperare un sentimento. Bilancia Discuterai con una persona che non vuole sentire ragioni. Prudenza con Capricorno e Toro. Scorpione In questo periodo sei invogliato ad ...