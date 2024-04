Organizzare le settimane autogestite dello studente | scelta pedagogica agli antipodi delle “okkupazioni” Un esempio di regolamento per gestirle al meglio

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 4 aprile 2024) In un'epoca in cui l'educazione cerca costantemente il giusto equilibrio tra teoria e pratica, le "" emergono come unbrillante di come l'apprendimento possa trascendere i confini tradizionali dell'aula. All'Istituto Tecnico Commerciale "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Partinico (PA), sotto la guida illuminata del dirigente scolastico Prof. Angelo Nasca, gli studenti prendono le redini del loro percorso formativo attraverso una settimana dedicata a una molteplicità di attività sportive, culturali, teatrali e cinematografiche. Come si legge nell’appositoadottato dall’Istituto e che si allega “la Settimanasi pone l’obiettivo di sostituire, temporaneamente, gli schemi della didattica ordinaria, andando incontro ...