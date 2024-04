OraSì a caccia dei punti salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bicchiere mezzo pieno per la prestazione o bicchiere mezzo vuoto per il risultato finale? Questione didi vista e di prospettive per l’che nell’ultimo impegno del trittico prepasquale ha sfiorato l’impresa contro la squadra più in forma del campionato, la General Contractor Jesi, capace di vincere 14 delle ultime 15 gare e che è stata messa sotto per larghi tratti della gara dai giallorossi. Bedetti e compagni però non sono riusciti a finire il lavoro e nel quarto periodo sono caduti nella morsa del nervosismo e si sono disuniti, prestando il fianco al più esperto rivale che ne ha approfittato per mettere la freccia e conquistare duepreziosissimi ed a tratti insperati. L’tornerà in campo domenica contro la Rucker San Vendemiano alla ricerca di quei dueche potrebbero ...