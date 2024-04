Orario Fischio d’inizio alle 15 P Picena-Corridonia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Federcalcio Marche ha comunicato che, visti gli accordi intercorsi tra le società, inizieranno16 le prossime due gare della Civitanovese: quella di domenica in casa del Tolentino e quella in programma al Polisportivo contro l’attuale capolista Montefano in calendario il 14 aprile. Nel campionato di Promozione, il direttore di gara fischierà15 l’inizio della gara tra Potenza, peraltro l’unica partita del girone B in programma questa domenica. Si tratta di un match che mette in palio punti pesanti per la lotta per la salvezza e per conquistare i playoff.