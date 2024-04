“Ora posso dirvelo” Grande Fratello | Perla non vedeva l’ora di annunciarlo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo 196 giorni di reclusione ilha chiuso i battenti con la vittoria diVatiero (con il 55% dei voti contro i 45% di Beatrice Luzzi, arrivata seconda. Una vittoria sorprendente visto che Beatrice Luzzi è sempre stata la favorita per tutta la durata del reality show condotto da Alfonso Signorini ma alla fine è stata battuta proprio dalla giovane salernitana.Vatiero è ritornata alla normalità e in questi giorni si sta godendo del tempo con il fidanzato Mirko Brunetti, ex concorrente dello stesso reality con il quale aveva partecipato a Temptation Island. I due erano usciti da separati e avevano iniziando nuove relazioni ritrovandosi poi nella Casa deldove lei era entrata da single appena lui aveva chiuso la relazione con la tentatrice ...