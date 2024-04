Ora legale | non solo jet lag | Con il cambio rischia anche il cuore

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) - "Perdere un'ora di sonno potrebbe non essere l'effetto peggiore del passaggio all'ora". Mini jet lag a parte, ilsembra avere un impattosulla salute del: "Ogni anno, nei giorni successivi, si osserva un marcato aumento di infarti e ictus". Tornano a sottolinearlo gli esperti dell'American Heart Association (Aha), in un'analisi pubblicata online in vista del ritorno al 'Daylight saving time' che negli Usa è scattato il 10 marzo. Tre settimane dopo spostare un'ora avanti le lancette dell'orologio è toccato agli italiani, molti dei quali ancora sbadigliano irritati per le ripercussioni del 'fuso coatto'. E' rivoltoa loro l'invito a non esagerare coi caffè: vietato "compensare con dosi di caffeina extra", avvertono i cardiologi ...

