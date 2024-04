Ora legale | l' immunologo | L' effetto jet-lag c' è ma si può ridurre in 10 mosse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - "Diamo oramai per assodato che il passaggio all'orasia in grado di causare una specie di 'mini jet-lag' potendo influenzare il cosiddetto ritmo circadiano. Per quanto molto più complessa sia la differenziazione in cronotipi, quel che si può fare al fine di mitigare gli effetti 'del mini jet-lag' è provare ad adottare alcune strategie". Ad affermarlo è Mauro Minelli,e responsabile per il Sud della Fondazione di Medicina personalizzata (Fmp), che per l'Adnkronos Salute riassume in 10le strategie per contenere gli effetti del jet-lag. 1) "Bisognerebbe adattarsi gradualmente al cambiamento, magari cercando di regolare l'orario del sonno nei giorni precedenti al cambio dell'ora, andando a letto e svegliandosi leggermente prima o più tardi a seconda della direzione del ...