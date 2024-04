Omicidio Tramontano | il medico legale in aula | “Come è morta Giulia”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nuova udienza nel processo contro Alessandro Impagnatiello per la morte di. Ini medici legali che hanno effettuato l’autopsia sul corpo della giovane. Prosegue il processo contro Alessandro Impagnatiello, l’uomo accusato di aver ucciso la fidanzatariportato dall’Adnkronos, inoggi era presente i dei medici legali. Il professionista nella sua testimonianza ha raccontatola giovane. Il processo per la morte dicontinua – Notizie.com – © Ansa“per una emorragia e questa ha portato anche al decesso del feto – ha precisato il– ...

