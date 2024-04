Omicidio Senago | tossicologo | ‘Giulia avvelenata da 2 mesi | benzina per bruciare corpo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Pera Giulia Tramontano, e il feto di Thiago, sono state somministrate dosi di Bromadiolone, un veleno per topi, dal “sapore amaro” e che ha, tra gli effetti collaterali, “mal di pancia” e la possibilità di emorragie della parete gastrica. Lo spiega, nell’aula del processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato del femminicidio della 29enne, Mauro Minoli, medico. “E’ impossibile dire quando è iniziata la somministrazione di questo veleno che si accumula nell’organismo, soprattutto nel fegato che lo elimina in tempi molto lunghi (fino a dieci giorni). Nel capello di Giulia Tramontano era presente, quindi l’assunzione è avvenuta nell’arco degli ultimi due. E’ stato rilevato sia nella madre che nel feto, nel fegato di lei era in una quantità 30 volte superiore perché la placenta è riuscita ...