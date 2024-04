(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 apr. (Adnkronos) – “Non c’è alcun tipo di lesioni autoprodotta da Giulia, non c’è nessun tentativo di difesa, l’impressione è che lui l’abbia colpita da dietro, quando le era alle spalle”. E’ uno dei passaggi dell’intervento, nell’aula della corte d’assise di Milano, delAndrea Gentilomo, uno degli esperti che si è occupato dell’autopsia di Giulia Tramontano,per cui è a processo il compagno Alessandro Impagnatiello. La 29enne, incinta al settimo mese, è morta per emorragia e il suo corpo presenta “una serie di lesioni vascolari che hanno interessato il distretto del collo (ben 24) e toracico”, sono le coltellate alla carotide sul lato destro e un’altra lesione alla vena succlavia sul lato sinistro a determinare una “rapidissima” perdita di sangue. L’esperto non può avallare l’ipotesi di difetti di ...

Milano, 4 apr. (Adnkronos) - "Non c'è alcun tipo di lesioni autoprodotta da Giulia, non c'è nessun tentativo di difesa, l'impressione è che lui l'abbia colpita da dietro, quando le era alle spalle". ... (liberoquotidiano)

Omicidio Senago: medico legale, 'Giulia non è riuscita a difendersi' - E' uno dei passaggi dell'intervento, nell'aula della corte d'assise di Milano, del medico legale Andrea Gentilomo, uno degli esperti che si è occupato dell'autopsia di Giulia Tramontano, Omicidio per ...sardegnalive

Giulia Tramontano, le immagini del corpo mostrate durante l'udienza: vengono fatti uscire tutti, ma non Alessandro Impagnatiello - in una storia su Instagram pubblicata la mattina della nuova udienza a carico di Alessandro Impagnatiello per l'Omicidio della ex fidanzata incinta al settimo mese, uccisa con 37 coltellate lo scorso ...ilmattino

Processo Impagnatiello, la parola ai medici legali. I familiari di Giulia: "Lotteremo ogni giorno per la giustizia" - Così Franco Tramontano, padre di Giulia, sui social network prima della quinta udienza del processo in corso a Milano per l'Omicidio della ragazza, incinta di Thiago, avvenuto nell'abitazione di ...milanotoday