Omicidio Senago | medico legale | ' Giulia deceduta per emorragia | feto morto dopo di lei'

Omicidio Senago: giudici, porte chiuse per immagini corpo senza vita Giulia - Milano, 4 apr. (Adnkronos) - La corte d'Assise d'appello di Milano, su richiesta delle parti civili (a cui si sono associati la difesa e la procura), ha detto sì alla richiesta di porte chiuse con ...sardegnalive

Processo Impagnatiello, oggi la nuova udienza: in aula la ricostruzione della morte di Giulia - Nel processo in corso contro Alessandro Impagnatiello, barman 30enne, accusato dell'Omicidio di Giulia Tramontano, avvenuto lo scorso 27 maggio a Senago, l'attenzione si concentra su una prospettiva ...41esimoparallelo

Processo a Impagnatiello per il delitto di Senago, porte chiuse per le immagini del corpo senza vita di Giulia - La quinta udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello per l'Omicidio di Giulia Tramontano a Senago è ripresa oggi in Tribunale a Milano. Sarà ...ilnotiziario