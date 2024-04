Omicidio Giulia Tramontano | oggi nuova udienza del processo In aula medici legali e consulenti | l’avvelenamento e le coltellate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 aprile 2024 –, in Tribunale a Milano, delche vede imputato Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne che lo scorso 27 maggio ha ucciso con 37la compagna, incinta di 7 mesi del loro figlio Thiago. Al centro del dibattito,, i continui tentativi di avvelenamento della fidanzata e del feto che portava in grembo e tutti gli altri dettagli del delitto: parleranno ie i. Stando alle indagini, un'opera che il giovane avrebbe portato avanti per mesi, da quando la donna gli avrebbe rivelato di aspettare un bambino nel dicembre del 2022 al tragico epilogo di un anno fa.