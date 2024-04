Omen – L’origine del Presagio | la recensione | diavoli si nasce?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il film:del(The First), 2024. Regia: Arkasha Stevenson. Cast: Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sonia Braga, Tawfeek Barhom, Charles Dance, Bill Nighy. Genere: horror. Durata: 120 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale. Trama: Una novizia americana arrivata a Roma si imbatte in un terribile complotto per farre l’Anticristo. In origine fu un, quello portato sullo schermo da Richard Donner nel 1976, incentrato sulla figura di Damien Thorn, presunto Anticristo destinato a distruggere il mondo, e premiato con l’Oscar per la magnifica, inquietante partitura del compositore Jerry Goldsmith. Poi due sequel cinematografici, ripetitivi e prevedibili, sull’ascesa di Damien, e uno ...