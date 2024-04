Omen - L' origine del presagio avrà un sequel? Risponde la regista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il prequel del celebre cult horror del 1976 debutta oggi nelle sale e si parla già di un nuovo capitolo- L'originale delè uscito oggi nelle sale italiane e su queste pagine potete già leggere la nostra recensione, ma a quanto pare si pensa già alla produzione di unche prosegua la narrazione del franchise horror. Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, laArkasha Stevenson ha rivelato di avere già alcune idee per un possibile, qualora questo prequel dovesse soddisfare le attese e raggiungere il successo sperato dai produttori. "Oh, beh, quello che è davvero divertente è che - da fan di- c'è la grande domanda da dove viene Damien e …

