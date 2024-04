Ogni sabato l' Ecomobile a Calci e a La Gabella per la raccolta differenziata

(Di giovedì 4 aprile 2024)4 aprile 2024-6 Aprile farà il suo debutto sul territorio dil’, un nuovo servizio di prossimità pensato da Geofor e amministrazione comunale per aiutare i cittadini nella. L’è un furgone di Geofor che, a tutti gli effetti, funge da mini Centro di, in quanto può ricevere modiche quantità di rifiuti che rientrano in una vasta tipologia: in pratica, una buona parte di quei rifiuti che non sono oggetto didomiciliare e che, di norma, andrebbero portati al Cdr di via del Paduletto., a partire dal 6 Aprile, l’sosterà due ore (dalle 8 alle 10) in via dei Natali, nei pressi delle scuole ...

