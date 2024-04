Oggi l’interrogatorio delle due psicologhe

(Di giovedì 4 aprile 2024) MILA NO Saranno sentite stamattina le dueindagate assieme ad altre due colleghe e all’avvocatessa di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, per falso e favoreggiamento nell’inchiesta parallela al processo alla donna accusata di aver lasciato morire la figlia. Tutte e due avrebbe predisposto "i relativi protocolli con i punteggi già inseritì nella somministrazione del test di Wais" che servì, secondo l’accusa, per segnalare un grave deficit cognitivo della 38enne e per farle ottenere la perizia psichiatrica. Perizia che, poi, nel processo in corso ha stabilito che l’imputata, quando lasciò morire di fame e di sete la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, era capace di intendere e volere. L’imputazione per falso e favoreggiamento a carico dei cinque indagati.

