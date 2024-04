Nuovo comandante dei vigili | La sicurezza prima di tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Fabio Scupola (nella foto) già dirigente comunale ai Servizi economici del Comune, assume il comando della polizia locale, prendendo il testimone da Silvano Moioli, che va in pensione. "Questa è la continuazione di un percorso iniziato diversi anni fa,nell’Esercito Italiano e successivamente nella Polizia di Stato. Le azioni che abbiamo intenzione di mettere in campo hanno un comune denominatore: la", annuncia Scupola. Tra gli obiettivi "ampliare gli impianti di videosorveglianza, dagli spazi esterni di accesso alle tre fermate della metropolitana, ai parchi di viale Lombardia, via Negrinelli, via Carlo Alberto dalla Chiesa e via Battisti e potenziare il servizio di controllo con l’implementazione dei servizi deioltre l’orario ordinario". La.La.