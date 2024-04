Nuovo appuntamento del mese di aprile con il ciclo “Incontro con l’autore” | organizzato dalla Biblioteca comunale Ginestra Fabbrica della Conoscenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Arezzo, 42024 – . Sabato 6alle 17.30 in Sala del Consiglio di palazzo del Podestà sarà presentato il libro “Leone Angiolucci e la ditta Gilardini a Firenze. Una storia da raccontare” scritto da Maria Maddalena Angiolucci. Dopo i saluti del sindaco Silvia Chiassai Martini, dialogherà con l’autrice Alberto Callotti, cultore di storia locale. Il libro Il volume narra la storia del nonno paterno dell’autrice, Leone Angiolucci, nato nel 1890 a Montevarchi, imprenditore artigianocalzatura con la passione per la musica. Dopo aver appreso dal padre il mestiere di calzolaio, Leone lascia i luoghi natali per fare la sua fortuna a Firenze, prima come tagliatore di pelli, in seguito realizzando scarpe a mano, fino a rilevare la ditta Gilardini, ancora oggi famoso marchio delle calzature nel centro storico del capoluogo ...