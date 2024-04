Nuovi tafferugli a Bologna Spuntano gli eco-anarchici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quella di ieri al parco Don Bosco di, a pochi metri dalla sede della Regione Emilia-Romagna, è stata una mattinata caratterizzata da tensioni e forti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Fin dalle prime luci dell’alba, blindati di polizia e carabinieri hanno raggiunto l’area verde per sgomberare il gruppo di residenti e attivisti che da diverse settimane stanno presidiando il parco in segno di protesta contro il progetto di riqualificazione delle scuole Besta. Un progetto che prevede la costruzione di un nuovo plesso scolastico a scapito di diversi alberi che devono quindi essere abbattuti (nella mattinata ne sono stati tagliati 6 o 7). Nei giorni scorsi era arrivata la decisione del tribunale civile dicon la quale è stato respinto il ricorso presentato dai comitati in cui si chiedeva lo stop ai lavori per valutare una ...