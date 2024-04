Nuovi numeri per le farmacie del Titano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Cambiano idi telefono delledi Gualdicciolo e Faetano. Lo fa sapere l’Istituto per la sicurezza sociale. In particolare, per contattare la farmacia di Gualdicciolo, bisognerà digitare d’ora in poi il numero 0549.986223, mentre per contattare la farmacia di Faetano, bisognerà chiamare il numero 0549.986224. I vecchidi telefono rimarranno attivi ancora per un breve periodo e le telefonate ricevute saranno reindirizzate aidei centri. Restano invariati idi telefono delle altre. L’Iss comunica anche che, dal 15 al 19 aprile, apriranno le iscrizioni per i soggiorni alla Casa per ferie San Marino a Pinarella di Cervia. Sono 8 i diversi turni disponibili nell’estate 2024, a partire dal 2 giugno fino al 7 settembre, a cui ...