Nuova fiamma per Shakira che dimentica Pique con l’attore inglese Laviscount Gli amici l’avvertono | “Lui è un morto di fama”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo ben 12 anni di relazione con Gerardaveva detto di non essere alla ricerca di unarelazione amorosa, ma il videoclip della sua ultima canzone “Punteria” ha smentito tutto. Sembrerebbe che sia scattata la scintilla con Lucien(attoredella serie Netflix “Emily in Paris”), che appunto era presente nell’ultimo videoclip della cantante colombiana. Glidisono però spaventati da questa relazione perché il belha la nomea di essere un “di”. Ma come sarebbe nato l’amore tra i due? Il copione del videoclip di “Punteria” ha aiutato molto, infatti i due sono stati ripresi in pose molto intime e pare che abbiano approfondito la loro conoscenza poi in ...