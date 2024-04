Nuoto artistico | niente Parigi 2024 per Giorgio Minisini | “Accetto la decisione | lavorerò per migliorare”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il direttore tecnico Patrizia Giallombardo ha diramato le convocazioni per i collegiali e le attività di preparazione della nazionale di. Sono 18 gli atleti selezionati, che si divideranno in due gruppi: in nove proseguiranno gli allenamenti a Roma verso le Olimpiadi di(5-10 agosto), mentre gli altri si raduneranno a Savona verso i campionati europei di Belgrado (10-14 giugno). Nel primo gruppo non c’è, che quindi non farà parte del team Italia diche parteciperà ai Giochi. Lo ha annunciato il dt Giallombardo, ricordando che “il doppio misto (specialità del campione azzurro, con dieci medaglie iridate e altrettante continentali, ndr) non è nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo 8 ...

