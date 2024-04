Nuoto artistico | Minisini escluso dai convocati per le Olimpiadi di Parigi 2024 | “Accetto la decisione”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo aver centrato l’obiettivo della qualificazione olimpica perin occasione dei Mondiali di Doha, la Nazionale italiana disi appresta ad affrontare l’ultima fase della preparazione in vista della rassegna a cinque cerchi. Patrizia Giallombardo, direttore tecnico azzurro, ha selezionato 18 atleti per i prossimi raduni: in nove proseguiranno a Roma i training per le, gli altri nove si alleneranno a Savona in vista degli Europei di giugno a Belgrado. Nella capitale saranno impegnate dal 5 al 15 aprile Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, e Francesca Zunino, mentre per il collegiale in Liguria dal 7 al 20 aprile sono statiBeatrice Andina, ...