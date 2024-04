Nuoto artistico | Giorgio Minisini escluso dalle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile– Non bastano le medaglie d’oro ai Mondiali e agli Europei. Non basta la capacità di aver rotto il tabù di uno sport considerato solo ‘al femminile’. Nonostante tuttonon parteciperà alledi. La decisione è stata presa dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo dopo che il Comitato Olimpico Internazionale non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico e il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico di squadra., 28 anni, romano, atleta delle Fiamme Oro, primo atleta italiano dela conquistare sia una medaglia che quella d'oro ai Mondiali e agli Europei, nel febbraio ...