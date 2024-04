Nubifragio e danni | via agli interventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sono cominciati i lavori programmati per l’intervento di manutenzione straordinaria nella frazione di Gudo Gambaredo, precisamente in via De Amicis (nella foto). Si tratta di lavori necessari, in seguito aiprovocati dal gravedel 25 luglio e del successivo episodio di maltempo che si è verificato nel mese di agosto. "Si procederà con il ripristino sia della staccionata in legno di castagno che della staccionata in legno di larice grezzo scortecciato, sfondate su più punti a causa della caduta dei grandi alberi della zona - spiegano dal Comune -. In programma c’è anche l’intervento di consolidamento della palificata a protezione della pista ciclabile, la riparazione del sottofondo e del manto, sempre della pista ciclabile, con la rimozione delle ceppaie ribaltate di tre alberi. Infine, l’intervento riguarderà il ripristino della ...