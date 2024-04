Notizie dal mondo reale | godersi Woody Allen e Roman Polanski si può

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Claire Dederer ha due figli che fuggono da un museo, la mostra era intitolata “Picasso: l’artista e le sue muse”. Non per via dei quadri, erano turbati dalle informazioni biografiche sulle consorti, tutte più o meno maltrattate (per inciso: non pare una grande idea per una mostra, Picasso aveva altri talenti e non puntava certo a essere un marito modello; così si crescono generazioni che pretendono dagli artisti non la bravura ma la buon condotta). Claire Dederer ha studenti universitari che le chiedono: “Possiamo ancora ascoltare David Bowie?”. Morto “Ziggy Stardust”, una groupie quindicenne raccontò di aver perso la verginità con lui. Non se ne lamentava, anche se era accaduto sopra un tavolo. Esistono quindi generazioni che non hanno mai sentito parlare di “Sex & Drugs & Rock & Roll” (sta anche nel titolo del più famoso libro sulla nuova Hollywood). Claire Dederer ...