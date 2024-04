Nordio sui suicidi in carcere | “Stanziati 5 milioni per potenziare i servizi psicologici“

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il ministro della Giustizia Carloha deciso di intervenire per cercare di tenere sotto controllo e far rientrare l’emergenza deinelle carceri. “Al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno” il ministro ha spiegato di aver firmato “un decreto che prevede per il corrente anno l’assegnazione di 5di euro all’amministrazione L'articolosuiin: “per“ proviene da Il Difforme.