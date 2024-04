“Non sono state riscontrate cause cardiache evidenti” dopo il collasso di Frida Maanum | conferma l’Arsenal

(Di giovedì 4 aprile 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:hato che “nontrovateildidurante la finale di Coppa di Lega vinta domenica contro il Chelsea. Il centrocampista norvegese è stato curato dallo staff medicoessere crollato senza palla durante il recupero del secondo tempo a Molineux ed è stato portato via in barellacirca sette minuti.ha vinto 1-0 e martedì i Gunners hannoto di non aver perso conoscenza e di essere tornata a casa con la squadra. Da allora il club hato che ...

Giuseppe Conte , ex Primo Ministro italiano e attuale leader del Movimento 5 Stelle, ha annunciato che il suo partito ritira il sostegno alle primarie del centrosinistra a Bari , previste per domenica ... (thesocialpost)

Comunali Bari, Laforgia si sfila dalla primarie, “Non ci sono i presupposti”. Dal PD: “scelta incomprensibile” - Serata campale per il centrosinistra barese. Laforgia si sfila dalla primarie d'accordo con i 5 stelle. In serata Conte a Bari con più di 5 mila in piazza. Tutti i fatti in fila, per fare un po' di or ...trmtv

Premierato, Giorgia Meloni a Porta a Porta: non sono contraria a elezione diretta del Capo dello Stato - Premierato, a Porta a Porta Giorgia Meloni si dice non contraria a elezione diretta del Capo dello Stato e si esprime sul condono edilizio di Salvini ...notizie.virgilio

Uno scoiattolo è diventato il più famoso sul web. Ecco perché…(Video) - Questo simpatico e famoso scoiattolo ha fatto il giro dei social media, quello che fa dopo aver ricevuto un po' di cibo strappa a tutti un sorriso ...amoreaquattrozampe