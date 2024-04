No al deposito nucleare nazionale a Alessandria | per questo territorio sarebbe la pietra tombale

(Di giovedì 4 aprile 2024) di Paolo Gallo (Attivista M5S) Il Piemonte e la provincia dinon possono continuare ad essere la pattumiera d’Italia. Il futuro deldev’essere attrattiva turistica, il futuro per i nostri figli sono cultura, storia, tutela dell’ambiente ed enogastromia. La notizia – non nuova – che il basso Piemonte, soprattutto Bosco Marengo e Novi Ligure, siano così attrattivi per ilè uno schiaffo alle comunità coinvolte, già costrette a vivere in uno dei siti più inquinati dello Stivale, tra contaminazioni derivanti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossico nocivi di stabilimenti petrolchimici degli anni 40 e 50 e la più recente realizzazione del Terzo Valico, per la cui realizzazione gli abitanti del luogo hanno dovuto subire lo sventramento di rocce ricche di ...

