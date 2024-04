Nipote Bud Spencer pestato in auto | svolta nelle indagini | c’è un arresto

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ildi Bud, Alessandro Pedersoli, venneinqualche mese fa:ultime ore ci sono stati degli importanti passi in avantiNel novembre dello scorso anno si è verificato un bruttissimo episodio di violenza a Roma. Vittima Alessandro Pedersoli. Un cognome tutt’altro che sconosciuto visto che stiamo parlando deldel grande attore Bud(all’anagrafe Carlo Pedersoli). Il ragazzo vennea seguito di una lite stradale. L’aggressore si scagliò contro di lui con una serie di pugni sul volto e poi andò via facendo perdere le proprie tracce. Subito scattò la denuncia al commissariato Prati. Alessandro Pedersoli,di Bud ...

