Nintendo | minacce di morte dal sito | ma ora l’autore è stato arrestato

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lo scorso dicembreaveva comunicato la cancellazione di diversi eventi di presentazione pubblici per motivi di sicurezza. A qualche mese di distanza si scopre che il problema era legato adiricevute attraverso il form dei contatti sulufficiale. Come leggiamo anche su VGC, la persona sospettata di aver inviato questi messaggi minatori è stata arrestata. Parliamo di un ragazzo sulla ventina, che avrebbe utilizzato ildiper inviaredi, anche se al momento non è chiaro con quale scopo o in seguito a quale torto subito. Le mosse del ragazzo avevano portatoa cancellare diversi eventi, tra cui ilLive 2024 a Tokyo e le Splatoon Koshien 2023 National ...

Arrestato un uomo accusato di aver inviato delle minacce di morte a Nintendo e ai suoi dipendenti - Arrestato in Giappone un uomo accusato di aver inviato diverse minacce di morte a Nintendo e ai suoi dipendenti, causa della cancellazione di diversi eventi.multiplayer

I giochi in uscita ad aprile su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch - Quali sono i giochi in arrivo ad aprile su PC e console Da Stellar Blade a No Rest for the Wicked, da Grounded a Sea of Thieves, ecco l'elenco completo delle uscite.multiplayer

Switch: 9 nuovi giochi in arrivo sulla console Nintendo ad aprile - Come Nintendo ha annunciato il 26 marzo ... Carol e Milla che si alleano ancora una volta per difendere la loro patria da una nuova minaccia. I giocatori possono passare da un personaggio all'altro, ...notebookcheck