Niente condizioni Ci si vede alle urne Il caso Bari fa piombare la sinistra nel caos

ieri Davide Frattesi ha saltato la partita tra Inter e Juventus, vinta dai nerazzurri 1-0. Per il centrocampista, fuori per affaticamento muscolare, la giornata di domani sarà ... (inter-news)

Israele respinge la proposta di percorso presentata da Hamas per porre fine alla guerra a Gaza: con il ritiro dell’esercito in cambio del rilascio progressivo degli ostaggi su un arco di 135 ... (secoloditalia)

Elezioni Bari, Conte si sfila da primarie ed è scontro con Pd - Il leader del M5S Giuseppe Conte arriva in città, atteso per un comizio con Michele Laforgia, e spariglia: Niente più primarie. Per i Cinque Stelle, dice, "non ci sono le condizioni per farle ...adnkronos

Lo strappo di Conte: Niente più primarie. L’ira della leader: è sleale, - Giovedì 4 aprile: sono ore che Elly Schlein sta cercando Giuseppe Conte che non si fa trovare. Vuole parargli di Bari, consultarsi con l’alleato sull’ipotesi di cui hanno discusso i due candidati alle ...corriere

Nadal shock, Niente Montecarlo: "E' un brutto momento, devo accettarlo. Il mio corpo..." - Rafa Nadal salta anche il primo torneo sulla terra rossa: le sue condizioni fisiche non gli consentono di scendere in campo. "Ciao a tutti! Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista ...areanapoli