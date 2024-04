Neri Marcorè | chi è la moglie Selene | “Non capisco i colleghi che hanno necessita’ di mostrare il privato”

(Di giovedì 4 aprile 2024)ha sposato lanel 1995: dalla loro unione sono arrivati i figli Marianna, seguita dai gemelli Elia e Nicola. L’attore sarà ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno, dove presenterà il suo primo film da regista Zamora, da oggi nelle sale. Nato nel 1966 a Porto Sant’Elpidio debutta sul piccolo schermo quando nel 1988 partecipa alla Corrida aggiudicandosi la puntata dello show condotto da Corrado. Due anni dopo lo vediamo varietà di Gigi Sabani Stasera mi butto e lavora insieme a Raffaella Carrà in Ricomincio da due. L’esordio sul proscenio teatrale è nel 1993 con La Finta Ammalata In Musica di Riccardo Cavallo mentre quattro anni dopo inizia la fortunata collaborazione con Serena Dandini, Corrado e Sabina Guzzanti nel varietà satirico Pippo Chennedy Show. ...

Fiorello a Viva Rai2! non si smentisce mai. Nella puntata di oggi, 4 aprile, prende di mira la gaffe geografica del ministro Sangiuliano. E come super ospite ha niente meno che Neri Marcorè che ... (dilei)

Al Bif&st 2024 è stato presentato il primo film di Neri Marcorè . Intitolato Zamora , ha come protagonista Alberto Paradossi e vede il regista nei panni di un ex portiere di calcio. Anche noi ... (comingsoon)

Zamora, di Neri Marcorè: Si guarda troppo poco intorno, Marcorè, pensa al suo cast, ai suoi personaggi, ma lascia per strada certi spunti che da soli avrebbero potuto reggere Zamora , come quest'elemento quasi politico del ...

Da Fuga per la vittoria a Zamora, i dodici migliori film sul calcio: Persino Neri Marcoré per Zamora, il suo esordio dietro la macchina da presa, ha scelto di utilizzare il calcio come metafora per raccontare la realtà. Perché nella vita, come per il portiere, l'...