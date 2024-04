Neonato muore dopo un mese di ricovero | tre medici indagati

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tresono sotto indagine per la morte di unall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il piccolo è nato a fine febbraio,un parto difficile, ed è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale ma poco prima di Pasqua le condizioni si sono aggravate ed è deceduto...

I medici avrebbero tentato un parto naturale, evitando di praticare un cesareo alla madre, che era in ospedale da tre giorni. neonato morto in ospedale – Ilcorrieredellacittà.com La gravidanza, ... (ilcorrieredellacitta)

