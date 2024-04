(Di giovedì 4 aprile 2024) Una gravidanza senza complicazioni, che non aveva fatto presagire in alcun modo a una giovane coppia, 25 e 26 anni, il dramma che si sarebbe consumato a undal: il loro bambino, nato il 17...

Morte in culla all’Ospedale Sandro Pertini : l’esito dell’indagine della Procura di Roma – Ilcorrieredellacitta.com archivia to il caso legato alla morte di Carlo Mattia, il neonato morto all’Ospedale ... (ilcorrieredellacitta)

Due medici sono indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla pro cura di Lecce per fare luce sulle cause del decesso di un bimbo di due mesi , morto in culla la mattina del 14 febbraio... (leggo)

Neonato morto a un mese dal parto, la lunga agonia in terapia intensiva. Tre medici indagati per omicidio colposo - Una gravidanza senza complicazioni, che non aveva fatto presagire in alcun modo a una giovane coppia, 25 e 26 anni, il dramma che si sarebbe consumato a un mese dal parto: il loro bambino, nato il 17.leggo

Sindrome del bambino scosso: le vittime hanno meno di sei mesi. Il picco di diagnosi dopo Natale - «Le lesioni sono così severe da portare alla morte o al coma in un Neonato su quattro», dicono i dati di una ricerca realizzata da Fondazione Terre des Hommes Italia insieme alla Rete Ospedaliera per ...repubblica

Castellammare di Stabia, Neonato muore dopo un mese: indagati tre medici - Un parto difficile, poi le complicazioni, il ricovero in terapia intensiva neonatale, infine il decesso dopo un mese. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di un Neonato. Il ...ilmattino