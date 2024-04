“Neohitleriano” La decisione del giudice su Di Cesare | battaglia legale con Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Donatella Di, filosofa e ordinaria di filosofia teoretica a La Sapienza di Roma, ha annunciato di essere stata rinviata a giudizio in seguito ad una querela per diffamazione presentata dal ministro dell'Agricoltura, Francesco. L'udienza in tribunale a Roma è in programma il 15 maggio. La docente dell'università romana ha ripercorso la vicenda in una lettera all'Ansa: “Tutto ruota intorno alla formula 'sostituzione etnica' che il ministro ha pronunciato al congresso Cisal il 18 aprile 2023 suscitando molto scalpore. La sera dello stesso giorno, nella puntata del programma DiMartedì su La7, quando mi è stato chiesto di commentare, ho detto che 'il nazismo è stato un progetto di rimodellamento etnico del popolo e il mito complottistico della sostituzione etnica è nelle pagine del Mein Kampf di Hitler'. Ho aggiunto 'credo che le parole ...